Nomine e rimpasti in Campidoglio Sinistra Italiana tagliata nuovamente fuori si scaglia contro Gualtieri

Il recente rimpasto in Campidoglio riaccende le polemiche tra le forze di sinistra. Dopo le esclusioni di Sinistra Italiana e Alleanza Verdi-Sinistra, si sollevano critiche feroci contro Gualtieri, accusato di aver ancora una volta ignorato le sensibilità degli alleati. La frattura si fa sentire forte, evidenziando le tensioni interne a un'alleanza che fatica a trovare compattezza. Come evolverà questa crisi di fiducia e quale sarà il prossimo passo?

Come a ottobre, anche stavolta il rimpastino di Roberto Gualtieri non ha tenuto conto delle sensibilità di alcuni alleati. Anzi, di uno: Alleanza Verdi-Sinistra. Sinistra Italiana tagliata fuori L'entrata in squadra di Pino Battaglia, ma anche la nomina di Giulia Tempesta a capo segreteria.