In un mondo spesso diviso, noi protagonisti di arte e spettacolo dobbiamo unirci in solidarietà per sostenere il valore della cultura e dell’espressione umana. Recentemente, la Biennale Teatro di Venezia ha riconosciuto con il Leone d’argento Ursina Lardi, un esempio di come l’unione può rafforzare il nostro ruolo. È tempo di mettere da parte le differenze e lavorare insieme per difendere e promuovere l’arte che ci unisce e ci ispira.

Nei giorni scorsi la Biennale teatro di Venezia, come abbiamo già riferito, ha attribuito il Leone d'argento a Ursina Lardi. Alla consegna del premio, la grande attrice svizzera, da tempo

