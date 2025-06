' Noi Moderati' a congresso Borgese confermato alla guida ed eletto il coordinamento | Nuova linfa al partito

Nel cuore di un congresso storico, ‘Noi Moderati’ si conferma compatto e determinato a tracciare un nuovo cammino. Sotto la guida di Francesco Borgese, eletto all’unanimità, il partito si rinnova con una nuova linfa, pronto ad affrontare le sfide future con entusiasmo e coesione. Un passo avanti verso un futuro più forte e unito, che promette di portare innovazione e stabilità nella scena politica provinciale e nazionale.

Francesco Borgese resta alla guida di ‘Noi Moderati’: il coordinatore provinciale uscente, candidato unico, è stato eletto per acclamazione nuovo segretario provinciale. Il partito di Maurizio Lupi, con una mozione unitaria, ha celebrato oggi nell’Hotel Cicolella il suo primo congresso. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

