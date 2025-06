No Soros no party | se il miliardario si chiama Bezos la sinistra insorge Ma se finanzia i dem fiumi di applausi

A Venezia, emerge ancora una volta il volto più ipocrita della politica italiana, dove l'indignazione selettiva dipinge un quadro distorto del denaro e del potere. La doppia morale si manifesta nell’elogio per Soros, mentre Bezos diventa il bersaglio di accuse e sospetti. È questa contraddizione che alimenta il senso di ingiustizia e confusione, rivelando quanto spesso siano le ideologie a guidare il giudizio più che i fatti concreti.

La sinistra italiana reagisce come sempre con indignazione selettiva: non in base ai fatti, ma a chi compie l’azione. Se il denaro sostiene le proprie reti, è benvenuto; se invece arricchisce il Paese, diventa sospetto. Un capitalista come George Soros? Applausi. Un capitalista che arriva a Venezia con tre milioni di donazione e il nome “ Jeff Bezos ” sul biglietto da visita? Anatema. I “No Bezos” e la loro paladina: Rachele Scarpa. A Venezia è andata in scena la commedia dell’assurdo: mentre i turisti si godevano l’estate e i gondolieri facevano il loro mestiere, l’associazione Extinction Rebellion — «movimento internazionale – come campeggia sul sito – che chiama alla disobbedienza civile per forzare i governi » — ha deciso di far sfilare grotteschi individui mascherati a Piazza San Marco, incatenarsi qua e là e far intervenire la polizia per un totale di 40 denunciati. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it