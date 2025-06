No non è vero che il 95 per cento degli ungheresi è contrario all’Ucraina nell’Ue

In Ungheria, una sorprendente campagna governativa sta scuotendo il panorama politico: grandi manifesti raffigurano in modo negativo figure come Zelensky, von der Leyen e Weber, svelando un consenso popolare contro l’Ucraina. Con il 95% degli ungheresi che si oppone, questa iniziativa di Viktor Orbán rivela le profonde divisioni e le tensioni internazionali che attraversano Budapest. Ma qual è il vero obiettivo di questa strategia?

Qui a Budapest, come nel resto dell’Ungheria, si vedono grandi manifesti sui quali sono rappresentati, in modo volutamente negativo, i volti di Volodymyr Zelensky, Ursula von der Leyen e del presidente del Partito popolare europeo, Manfred Weber. Per quanto incredibile possa sembrare, si tratta di un’iniziativa del governo guidato da Viktor Orbán, che, nelle scorse settimane, ha avviato una costosa campagna di consultazione popolare, denominata VOKS 2025, appena conclusasi. La richiesta ai cittadini era chiara: «Ritenete che sia giusto ammettere l’Ucraina nell’Unione Europea?» La consultazione sottolineava, inoltre, che, senza il consenso ungherese delineato da questa consultazione, i presupposti per l’ingresso dell’Ucraina nell’Unione europea risultano nulli. 🔗 Leggi su Linkiesta.it