No definitivo al terzo mandato Si apre la partita delle regionali

Con il no definitivo al terzo mandato, si apre un nuovo capitolo nel panorama politico italiano, segnato da divisioni e sfide imminenti. La decisione della commissione affari costituzionali del Senato mette in moto un confronto acceso, mentre le elezioni regionali si avvicinano, promettendo di ridisegnare equilibri e alleanze. È il momento di osservare attentamente come questa svolta influenzerà il futuro delle istituzioni e della politica locale.

Si chiude la porta del terzo mandato per i presidenti di Regione, si apre il portone delle divisioni in maggioranza. Quando la commissione affari costituzionali del senato affonda l’emendamento che . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - No definitivo al terzo mandato. Si apre la partita delle regionali

