No all’abbandono degli animali in estate | la campagna della Polizia

Con l’arrivo dell’estate e le tanto attese vacanze alle porte, la Polizia di Stato lancia una campagna per sensibilizzare sull’abbandono degli animali. È il momento di riflettere sul nostro ruolo come cittadini responsabili: hai già pensato al benessere del tuo amico a quattro zampe durante le tue ferie? Ricorda, ogni animale merita amore e protezione. La Polizia di Stato ha lanciato un messaggio forte e chiaro: evitare l’abbandono è un dovere di tutti.

Tempo di lettura: 2 minuti Polizia di Stato. La campagna informativa realizzata contro l’abbandono degli animali in occasione della stagione estiva. Con l’avvicinarsi delle vacanze estive, la Polizia di Stato vuole ricordare a tutti i cittadini l’importanza di un comportamento responsabile nei confronti degli animali domestici. Hai già programmato le tue vacanze? E il tuo amico a quattro zampe, ci hai pensato? La Polizia di Stato ha lanciato un nuovo spot di sensibilizzazione contro l’abbandono degli animali, un fenomeno che non è solo crudele ma anche un reato previsto dal Codice Penale. Abbandonare un animale significa lasciarlo solo, spaventato e in pericolo, un atto che va fermamente condannato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it