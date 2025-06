niveo pubblica il nuovo singolo iconica tra pop moderno e chitarre distorte

Niveo trasmette energia e libertà con il suo nuovo singolo, "Iconica". Tra pop moderno e chitarre distorte, questa traccia cattura lo spirito dell’estate, invitando a muoversi, respirare e lasciarsi andare. Dopo aver esplorato il lato più intimo della sua musica e calpestato palchi importanti, Niveo torna con un brano che si conferma come la colonna sonora perfetta della stagione più vibrante dell’anno. Scritta da...

Niveo pubblica oggi il nuovo singolo Iconica, pensato per chi ha bisogno di muoversi, respirare e lasciarsi andare. Dopo aver mostrato il lato più intimo della sua scrittura e calcato palchi importanti della scena italiana, Niveo torna con Iconica, in uscita oggi, venerdì 27 giugno, per ADAWarner Music Italy. Una traccia che si fa colonna sonora ideale dell’estate, pensata per chi ha bisogno di muoversi, respirare e lasciarsi andare. Scritta da Niveo, Simone “heysimo” Sproccati e Santoianni, Iconica intreccia pop moderno e chitarre distorte su una ritmica serrata, con basso e chitarre che, suonate e registrate dal vivo, restituiscono energia e autenticità. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu