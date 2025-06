Nintendo Switch 2 Nintendo si scusa per non essere riuscita a soddisfare l’intera domanda del pubblico

Durante l’85ª Assemblea Generale Annuale degli Azionisti, Nintendo ha confermato il grande successo di Nintendo Switch 2, sottolineando però le sfide logistiche causate dalla domanda superiore alle aspettative. Il presidente Shuntaro Furukawa ha apertamente riconosciuto le difficoltà e si è scusato con i fan, promettendo di lavorare per migliorare la disponibilità. La passione dei giocatori rimane forte: l’azienda sta già cercando soluzioni per soddisfare tutte le richieste e mantenere alta l’entusiasmo.

Nel corso della sua 85ª Assemblea Generale Annuale degli Azionisti, Nintendo ha confermato l’enorme successo iniziale di Nintendo Switch 2, accompagnato però da una chiara difficoltà logistica: la domanda ha superato di gran lunga le previsioni, tanto da costringere l’azienda a scusarsi pubblicamente per non essere riuscita a soddisfarla appieno. A dichiararlo è stato il presidente Shuntaro Furukawa, che ha affrontato il tema con trasparenza, sottolineando come persino alcuni azionisti non siano riusciti a entrare in possesso della nuova console. Fin dal mese di aprile, le vendite sono state gestite tramite lotteria sul My Nintendo Store, con un’impressionante partecipazione di 2,2 milioni di utenti solo alla prima tornata, cifra annunciata dallo stesso Furukawa sul social X (ex Twitter). 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Nintendo Switch 2, Nintendo si scusa per non essere riuscita a soddisfare l’intera domanda del pubblico

