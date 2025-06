Nintendo ha avuto realmente paura soltanto quando è esploso il mobile rivela una ex dipendente

Nintendo, storicamente sinonimo di innovazione e successo nel mondo videoludico, ha affrontato un momento di grande timore solo quando il mobile gaming ha iniziato a conquistare il mercato. A rivelarlo è Krysta Yang, ex senior manager, che nel podcast Kit and Krysta ha condiviso dettagli affascinanti su quell’epoca di cambiamenti radicali. Un episodio che dimostra come anche i giganti possano tremare di fronte alle nuove sfide.

Nintendo è sempre stata considerata un pilastro dell'intrattenimento videoludico, ma anche i giganti possono tremare. A rivelarlo è Krysta Yang, ex senior manager del reparto PR della casa di Kyoto, che durante un episodio del podcast Kit and Krysta ha svelato l'unico momento in cui ha visto autentico timore nei volti dei dirigenti della Casa di Kyoto: l'avvento del mobile gaming. Quando smartphone e tablet hanno cominciato a ritagliarsi uno spazio sempre più centrale nelle abitudini ludiche dei più giovani, in particolare tra i bambini, l'intero futuro del mercato portatile è sembrato vacillare.

