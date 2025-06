Nike alle prese coi dazi sulle importazioni cinesi | Ci costeranno un miliardo di dollari Ma il titolo vola in Borsa

Nike, alle prese con i dazi sulle importazioni cinesi, prevede un impatto di circa un miliardo di dollari nell’anno fiscale, ma sorprendentemente il titolo vola in borsa. L’azienda sta già pianificando strategie innovative per compensare questa sfida, puntando a ridurre la dipendenza dalla Cina e a rafforzare la propria rete di produzione globale. Questa mossa dimostra come anche nelle difficoltà, l’innovazione e la resilienza possano aprire nuove strade di successo.

I dazi imposti dagli Stati Uniti alle importazioni cinesi si fanno sentire anche per Nike, che prevede un impatto negativo di circa 1 miliardo di dollari sull’anno fiscale in corso. Attualmente il 16% delle calzature dell’azienda proviene dalla Cina, ma questa quota è destinata a ridursi entro la fine del 2026, con l’obiettivo di riequilibrare la catena di fornitura. Per contrastare l’aumento dei costi, il gruppo con sede in Oregon ha annunciato che adotterà un aumento “mirato” dei prezzi sul mercato statunitense, previsto per l’autunno. In calo le vendite globali. I risultati dell’esercizio 2024-25, chiuso a maggio, hanno mostrato una flessione del 10% nelle vendite globali, scese a 39,6 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Open.online

#NIKE dice che i dazi le costeranno 1 miliardo di dollari prima dell'aumento dei prezzi e delle modifiche alle catene di fornitura. Attualmente, circa il 16% della sua catena di approvvigionamento si trova in Cina. Il titolo riparte oggi da un rally del 9% a Wall Stre Vai su X

