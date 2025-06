Niente Ius soli ai migranti vince Trump | la Corte suprema autorizza il blocco della cittadinanza per diritto di nascita

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha deciso di bloccare temporaneamente l'applicazione dello Ius soli, il principio che garantisce la cittadinanza per nascita. Una decisione che segna una svolta nel dibattito sull’immigrazione e sui diritti civili, aprendo un capitolo di forte tensione politica e sociale. Questa sentenza può cambiare radicalmente il volto della cittadinanza americana, lasciando il Paese diviso tra tradizione e nuove politiche migratorie.

La maggioranza conservatrice della Corte Suprema ha deciso di permettere a Donald Trump di adottare misure per applicare il suo controverso ordine p er mettere fine al diritto alla cittadinanza per nascita, lo Ius soli, che è da centinaia di anni alla base della formazione stessa degli Stati Uniti. Con una sentenza passata con sei sì e con i tre no delle giudici liberal, infatti non è stata riconosciuta l’autoritĂ dei giudici di bloccare a livello nazionale l’ordine esecutivo firmato da Trump. Ma le sentenze emesse per bloccarla possono valere solo per i gruppi e individui che hanno presentato ricorso contro l’ordine, argomenta la maggioranza conservatrice della Corte. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Niente “Ius soli” ai migranti, vince Trump: la Corte suprema autorizza il blocco della cittadinanza per diritto di nascita

