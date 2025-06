Nicola Salsi per la regia del Cisterna Volley ecco l’accordo con il palleggiatore

Nicola Salsi si appresta a aprire un nuovo capitolo della sua carriera con il Cisterna Volley, portando esperienza e talento nella stagione 2025/2026. Alla sua sesta stagione in Superlega, il giovane palleggiatore classe 1997, alto 186 centimetri, si inserisce con entusiasmo nel progetto pontino. Dopo aver dato il massimo con Gas Sales Piacenza, ora mira a lasciare un’impronta indelebile. Ecco l’accordo che segna un passo importante per entrambe le parti.

Nicola Salsi per la regia del Cisterna Volley nella stagione 20252026. Alla sua sesta stagione in Superlega, il palleggiatore classe 1997, e 186 centimetri di altezza, arriva nella provincia pontina dopo aver giocato lo scorso anno con la Gas Sales Bluenergy Piacenza, contribuendo alla. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: nicola - salsi - regia - cisterna

Pallavolo Mercato – Novità in regia per Cisterna: è arrivato Nicola Salsi https://ivolleymagazine.it/2025/06/27/pallavolo-mercato-novita-in-regia-per-cisterna-e-arrivato-nicola-salsi/… Vai su X

Regia d’autore: Nicola Salsi è un nuovo giocatore del Cisterna Volley.

Nicola Salsi per la regia del Cisterna Volley, ecco l’accordo con il palleggiatore - Il regista, lo scorso anno in forza alla Gas Sales Bluenergy Piacenz, si racconta: dall’arrivo nella provincia pontina alla prossima stagione passando per il suo canale youtube dedicato alla pallavolo ... Da latinatoday.it

Volley Mercato: NIcola Salsi da Piacenza a Cisterna - Il ventottenne reggiano cresciuto nelle giovanili di Modena è pronto a prendere in mano la cabina di regia del team pontino ... tuttosport.com scrive