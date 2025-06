Nico Gonzalez è un fantasma i giornali ci vanno giù pesante | Leggero e zero iniziative Che bocciatura per l’argentino! Il voto

Nico Gonzalez si guadagna le prime pagine dei giornali con giudizi impietosi: “fantasma” e “senza iniziative”, bocciato dall’opinione pubblica e dai media. Intanto, la Juventus conclude il suo Mondiale per Club con una sconfitta pesante contro il Manchester City, lasciando molti dubbi sulla prestazione della squadra e sui singoli protagonisti. Ma quali sono le conseguenze di queste delusioni? Scopriamolo insieme.

Nico Gonzalez è un fantasma, i giornali ci vanno giù pesante: «Leggero e zero iniziative». Che bocciatura per l'ex giocatore della Fiorentina! Il voto. La Juventus chiude il proprio girone al Mondiale per Club con una sonora sconfitta contro il Manchester City: 5-2 il punteggio maturato a Orlando in favore della squadra di Guardiola. La Gazzetta dello Sport ha fornito voti e giudizi ai protagonisti: di seguito la pagella di Nico Gonzalez. NICO GONZALEZ 4 – Torna titolare sulla trequarti e a parte un'entrata dura su Rodri si fa fatica a ricordare qualcosa di positivo. Troppo leggero e zero iniziative.