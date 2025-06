Nicholas Hoult parla del provino contro David Corenswet per Superman | Molto imbarazzante

Nicholas Hoult rivela un aneddoto divertente e imbarazzante sul provino per il ruolo di Superman, condividendo i retroscena di quella giornata memorabile accanto a David Corenswet. Mentre si prepara a interpretare ruoli da villain, l’attore ricorda con simpatia i momenti di tensione e nervosismo durante l’audizione, rivelando quanto possa essere sorprendente il percorso verso il grande schermo. Ecco cosa ha raccontato...

Sebbene Nicholas Hoult stia entrando nella sua era da cattivo sullo schermo, la star di Superman era inizialmente in lizza per il ruolo da protagonista come l’Uomo d’Acciaio. In vista dell’arrivo in sala del film, Hoult e il co-protagonista David Corenswet hanno ricordato di essersi incontrati quando hanno fatto il provino “ lo stesso giorno ” per interpretare Clark Kent nel blockbuster DCU diretto da James Gunn. “ È molto imbarazzante. Sì, ho fatto il provino per Superman ”, ha detto Hoult al conduttore ospite di Jimmy Kimmel Live!, Diego Luna, durante un’apparizione con Corenswet. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

