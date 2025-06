New Generation Way - Violenza travestita da Sentimento esperti a confronto al Belvedere

In un mondo in costante evoluzione, la nuova generazione affronta sfide cruciali, come riconoscere e contrastare la violenza mascherata da sentimento. Al Belvedere, esperti si confrontano in un evento promosso dalla dirigente scolastica Antonella Serpico per sensibilizzare sul tema della violenza di genere. Un’occasione fondamentale per ridurre le disparità territoriali e promuovere una cultura di rispetto e consapevolezza tra i giovani. Perché solo insieme possiamo creare un futuro più sicuro e giusto.

Una Iniziativa sul tema della sensibilizzazione alla lotta contro la violenza di genere è quella promossa dalla dirigente scolastica Antonella Serpico dell’Istituto di Istruzione Superiore Francesco Giordani. L’incontro è finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole di primo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: violenza - generation - travestita - sentimento

'New Generation Way - Violenza travestita da Sentimento' al Belvedere di San Leucio l'apertura del Summer School Fest con l'IIS F. Giordani di Caserta |.

"New Generation Way - Violenza travestita da Sentimento", esperti a confronto al Belvedere - L'iniziativa sul tema della sensibilizzazione alla lotta contro la violenza di genere promossa dell’Istituto di Istruzione Superiore Francesco Giordani ... Si legge su casertanews.it

‘New Generation Way – Violenza travestita da Sentimento’ al Belvedere di San Leucio apre il Summer School Fest - Nell’ambito dei corsi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l’Istituto di Istruzione Superiore “Francesco Giordani” di Caserta, guidato dalla dirigente scolastica Antonella Serpico, ... casertaweb.com scrive