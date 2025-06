Neve nel deserto di Atacama in Cile | evento sorprendente o conseguenza dei cambiamenti climatici?

La neve nel deserto di Atacama, il luogo più arido del pianeta, ha suscitato stupore e domande sul nostro clima in evoluzione. Un evento raro, confermato dall’osservatorio ALMA, che ha registrato neve dopo dieci anni, apre uno spiraglio di curiosità sulle conseguenze dei cambiamenti climatici. Mentre il climatologo Raúl Cordero sottolinea l’importanza di analizzare a fondo questa sorpresa naturale, ci chiediamo: si tratta di un fenomeno temporaneo o di un segnale più profondo?

Una sottile coltre di neve ha imbiancato il suolo del deserto di Atacama, in Cile, noto per essere il luogo più arido del pianeta (con meno di 1?mm annuo di piogge in alcune aree). L’evento è stato confermato dall’osservatorio ALMA, posta a 2?900?m sopra il livello del mare., che ha riportato neve per la prima volta in 10 anni. Il climatologo dell’Università di Santiago, Raúl Cordero, ha osservato che, sebbene sia prematuro attribuire la nevicata al cambiamento climatico, i modelli suggeriscono un aumento nella frequenza di precipitazioni in zone estremamente aride. L’evento ha sorpreso sia i residenti che la comunità scientifica: durante il fine settimana alcuni fiumi asciutti si sono temporaneamente alimentati, sollevando timori di possibili alluvioni, come già accaduto in passato. 🔗 Leggi su Cultweb.it