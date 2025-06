Netflix interrompe la diretta di WWE SmackDown | milioni senza visione

Un episodio imprevisto ha scosso gli appassionati di wrestling: Netflix ha interrotto improvvisamente la diretta di WWE SmackDown, lasciando milioni di fan senza visione e scatenando reazioni di disagio e frustrazione. Durante l’evento trasmesso da Riyadh, i problemi tecnici hanno impedito agli spettatori di seguire il grande show dal vivo, creando un caos digitale che evidenzia le sfide della tecnologia nelle trasmissioni in diretta. La domanda ora è: quando sarà risolto questo blackout?

problemi tecnici durante la trasmissione di WWE SmackDown su Netflix. Una recente trasmissione di WWE SmackDown ha subito un’interruzione inaspettata sulla piattaforma di streaming Netflix, generando forte insoddisfazione tra gli appassionati. La diretta, prevista da Riyadh in Arabia Saudita, è stata compromessa pochi minuti dopo l’inizio, lasciando i fan senza la possibilitĂ di seguire l’evento live. descrizione dell’incidente e reazioni degli utenti. Dopo le consuete introduzioni con le immagini delle star che arrivano all’arena, lo spettacolo è stato interrotto mentre il wrestler Cody Rhodes si accingeva a parlare del suo incontro contro Randy Orton. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Netflix interrompe la diretta di WWE SmackDown: milioni senza visione

