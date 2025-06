Nessun aumento della Tari a Camporotondo Etneo la soddisfazione del sindaco | Segnale positivo

Nessun aumento della Tari a Camporotondo Etneo, una vittoria che il sindaco indica come un segnale positivo di gestione efficace e attenzione alle esigenze dei cittadini. Tra le imposte più criticate, la tassa sui rifiuti rimane un elemento imprescindibile per garantire servizi pubblici essenziali. Questa decisione dimostra come una buona amministrazione possa tutelare le famiglie senza compromettere l’efficienza del servizio. Un passo importante verso un futuro più sostenibile e condiviso.

Tra le imposte più criticate dai cittadini, ma allo stesso tempo imprescindibile per garantire uno dei servizi pubblici fondamentali, la Tari – la tassa sui rifiuti – rappresenta ogni anno una sfida complessa per le amministrazioni comunali. A Camporotondo Etneonessun aumento delle tariffe, anzi. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: aumento - camporotondo - nessun - tari

Tari a Camporotondo, il sindaco Rapisarda: Nel 2025 nessun aumento.

Tari a Camporotondo, il sindaco Rapisarda: “Nel 2025 nessun aumento” - È una delle tasse più detestate da tutti, ma senza dubbio indispensabile per garantire uno dei più importanti servizi che un comune ... Segnala newsicilia.it

Aumento TARI e parcheggi, i sindacati: “Il Comune ci ha ignorati” - Intanto il sindaco Castello sui social alza i toni e torna sul comunicato firmato solo pochi giorni fa: “Nessun passo indietro”. Si legge su giornalelavoce.it