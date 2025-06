Nervi Ballet Festival confermato Terrile | Coperto un ' buco' da 800mila euro in futuro serve più equilibrio

Il Nervi International Ballet Festival, ormai appuntamento imperdibile dell’estate genovese, si conferma anche quest’anno con undici serate di spettacoli emozionanti ai parchi di Nervi. Dopo un passato difficile e un buco di 800mila euro, la Fondazione Carlo Felice punta a rinnovare l’entusiasmo e l’equilibrio finanziario, contando su sponsorizzazioni da 310mila euro e biglietti per 300mila. Un investimento di passione e cultura che promette di regalare un’estate indimenticabile.

"Il Nervi International Ballet Festival si terrà ai parchi di Nervi dal 28 giugno al 27 luglio, saranno undici le serate di spettacolo. Il piano elaborato dalla Fondazione Carlo Felice prevede entrate dagli sponsor per 310mila euro e dalla bigliettazione per ulteriori 300mila, per un complessivo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Nervi International Ballet Festival, Terrile: «Comune e Regione copriranno il buco da 800mila euro per salvare la manifestazione che sta iniziando»

