Neonata rapita per Rosa Vespa chiesto il giudizio immediato I legali della famiglia di Sofia | Archiviazione per Moses? Ci opporremo

La drammatica vicenda della neonata rapita a Cosenza ha sconvolto l’opinione pubblica, suscitando indignazione e richieste di giustizia. Il processo si avvia ora, con il giudizio immediato richiesto dai legali della famiglia di Sofia, mentre si prepara una dura opposizione per la difesa di Moses, coinvolto nel caso. Un caso che continua a tenere tutti col fiato sospeso, tra speranza e incertezza.

La vicenda fece grande scalpore: lo scorso 21 gennaio una donna, insieme al marito, si introdusse travestita da infermiera in una clinica di Cosenza, la Sacro Cuore, si avvicinò ad una mamma. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Neonata rapita, per Rosa Vespa chiesto il giudizio immediato. I legali della famiglia di Sofia: «Archiviazione per Moses? Ci opporremo»

Neonata rapita a Cosenza, a che punto sono le indagini su Rosa Vespa: è in corso la perizia psichiatrica - Le indagini sulla scomparsa della neonata rapita a Cosenza sono ancora in corso, con la perizia psichiatrica di Rosa Vespa che rappresenta un passaggio cruciale.

