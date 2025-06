Neonata rapita a Cosenza chiesto giudizio il immediato per Rosa Vespa

Un dramma scuote Cosenza: Rosa Vespa, accusata di aver rapito una neonata dalla clinica 'Sacro Cuore', si trova ora davanti al giudizio immediato. La vicenda, che ha sconvolto la comunità, rivela un incredibile inganno di nove mesi in cui la donna aveva simulato una gravidanza. La giustizia si prepara a fare luce su questa intricata vicenda, ponendo fine a un episodio che ha scosso i sentimenti di tutta la provincia.

(Adnkronos) – A quanto apprende l'Adnkronos la procura di Cosenza ha chiesto il giudizio immediato per Rosa Vespa, la donna accusata di aver rapito, lo scorso 21 gennaio, dalla clinica 'Sacro Cuore' la piccola Sofia appena nata. Rosa Vespa, 53enne di Castrolibero, paese della provincia cosentina, per 9 mesi aveva finto di essere incinta annunciando anche

