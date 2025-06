Nell’inferno dell’Indiano Tutti in fila per mezz’ora L’ira degli automobilisti

Nell'inferno quotidiano dell’Indiano, automobilisti bloccati in una fila infinita sotto il sole cocente, tra clacson impazziti e code infinite, vivono un’esperienza quasi apocalittica. La scena, catturata ieri dal ponte all’Indiano, sembra un paesaggio da incubo, dove un tragitto di quattro chilometri si trasforma in un’odissea di 27 minuti. Ma quanto può ancora durare questa battaglia contro il traffico?

di Gabriele Manfrin Cantieri, code, clacson, inchiodate e un caldo tropicale. La fotografia restituita ieri dal ponte all’Indiano, con centinaia di auto ferme incolonnate nel traffico, è degna di un paesaggio infernale. Un viaggio di quattro chilometri, quello da via Baccio a Peretola, che per colpa dei lavori e dei restringimenti della carreggiata richiede addirittura 27 minuti: una mezz’ora scarsa certo,ma se paragonata ai 2 minuti e 50 che si impiegano a strada libera, appare come un’infinità. "Un’Odissea", come ha detto qualcuno dei dannati in coda. Un tempo di percorrenza praticamente decuplicato che, tra marmitte fumanti, sole a picco e imbottigliamenti, crea disagi enormi per i cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it