Nella Siria liberata i cristiani restano nel mirino

In Siria, tra speranza e paura, i cristiani continuano a vivere un'odissea di instabilità e minacce. Una giovane coppia con una bambina appena battezzata si avvicina a me, cercando conforto e risposte. La loro domanda è semplice ma profonda: si può ancora sperare in una vita di pace nel loro paese? La risposta, anche se difficile, è che la speranza deve essere sempre presente, ma talvolta il futuro richiede scelte coraggiose.

«Una coppia di giovani, con una bambina molto piccola in braccio, è venuta da me e mi ha chiesto se in Siria esiste ancora la speranza di poter vivere una vita tranquilla pur essendo cristiani. Io ho accarezzato la bambina, che avevo battezzato poche settimane fa, e ho detto ai miei giovani fratelli che la speranza deve esserci sempre, ma che se hanno una possibilità lontano dalla Siria forse la devono sfruttare per il futuro della piccola». Sono le parole piene di tristezza che Samir Nassar, arcieparca cattolico-maronita di Damasco, affida a Panorama. È un uomo corpulento di quasi 75 anni che continua a emanare un’aura di serenità e fiducia verso il prossimo non ancora cancellata dalle difficoltà che il suo gregge di credenti ha vissuto nell’ultimo mezzo secolo. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Nella Siria «liberata» i cristiani restano nel mirino

