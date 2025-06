Nel TROFEO città di massa-arena dei leoni La Carica dei 104 e Viperas in finale Davide Petriccioli capocannoniere

Nel cuore di Massa, la quarta edizione del Torneo Città di Massa – Arena dei Leoni sta per incoronare le sue campionesse: La Carica dei 104 e Viperas si sfideranno nella finalissima, promettendo emozioni e spettacolo. Le semifinali disputate sul campo "Raffi" di Romagnano sono state un vero spettacolo di equilibrio e intensità. La Carica dei 104, grazie alla grinta di Davide Petriccioli, si è guadagnata il diritto di contendersi il titolo: chi salirà sul podio?

Saranno La Carica dei 104 e Viperas le due squadre a giocarsi la finalissima della 4ª edizione del Torneo Città di Massa – Arena dei Leoni, competizione di calcio a 11 open (senza limitazione di tesserati) che porta in dote un ricco ed ambito montepremi. Le semifinali, che si sono disputate sul campo sportivo "Raffi" di Romagnano, sono state all'insegna di un grande equilibrio. La Carica dei 104 per aver ragione del Tiro al Piattello ha dovuto ricorrere ai calci di rigore (5-4) dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi in parità (1-1). La prima finalista era andata in gol nei 90' di gioco sempre su un tiro dal dischetto calciato da Bertozzi.

