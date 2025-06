Nel Ravennate pochissime case sono a prova di terremoto e adeguarle costa carissimo | quali sono le città più a rischio

Nel ravennate, poche abitazioni sono realmente a prova di terremoto e adattarle può essere un investimento considerevole. Le città più a rischio sono Brisighella e Casola Valsenio, con case più datate, mentre Solarolo e Faenza vantano strutture più recenti e sicure. Questi dati dell’Istat sull’età degli edifici rispecchiano il livello di vulnerabilità del territorio, sottolineando l’urgenza di interventi mirati per tutelare residenti e patrimonio. Una statistica che si lega al rischio reale e alle strategie di prevenzione necessarie.

