Nel programma di Milo Infante nuovi aggiornamenti sulla morte di Chiara Poggi Spazio anche al giallo sul presunto suicidio di Liliana Resinovich

Nel programma di Milo Infante, nuovi aggiornamenti scuotono il mondo del crimine e del mistero. Tra il giallo di Chiara Poggi a Garlasco e il presunto suicidio di Liliana Resinovich, si intrecciano storie avvincenti e colpi di scena sorprendenti. Tanti ospiti e analisi approfondite per fare luce su casi ancora irrisolti. La verità sta emergendo, e il nostro compito è seguirne ogni dettaglio. Resta con noi per scoprire cosa si nasconde dietro questi enigmi intricati.

A nche questa settimana, il programma di Milo Infante Ore 14 sera – andato in onda ieri sera, giovedì 26 giugno, su Rai 2 – si è occupato del caso di Garlasco. In studio tanti ospiti a commentare gli ultimi sviluppi del nuovo filone d’indagine che vede sotto la lente degli inquirenti Andrea Sempio. Amico, all’epoca 19enne, del fratello di Chiara Marco Poggi. In puntata anche gli ultimi aggiornamenti sul caso Liliana Resinovich, la pensionata triestina trovata morta nel gennaio del 2022. Il femminicidio diventa reato autonomo: il nuovo ddl prevede l’ergastolo X Leggi anche › “A Chi l’ha visto?” novità sul caso Garlasco: sull’Estathé c’è l’impronta di Stasi? Ore 14 sera, le novità sul caso Garlasco e gli ospiti della serata. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Nel programma di Milo Infante, nuovi aggiornamenti sulla morte di Chiara Poggi. Spazio anche al giallo sul presunto suicidio di Liliana Resinovich

