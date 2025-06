Nel Pd nasce la corrente pacifista | la regia di Tarquinio e Ciani

Nel cuore del Pd nasce la corrente pacifista, guidata da Tarquinio e Ciani, un esperimento che mira a coordinare e rafforzare le voci di un movimento condiviso. Pur evitando l’etichetta di “nuova corrente”, l’iniziativa promette di dare voce a battaglie fondamentali per il mondo pacifista. Tra gli animatori della "Rete civica solidale" figura anche...

Sebbene, come usa fare in questi casi, i diretti interessati rifuganno l'etichetta di "nuova corrente", è innegabile che l'esperimento venga lanciato per coordinare sforzi e idee comuni. Così da lunedì all'interno del mondo Pd ci sarà un nuovo soggetto, chiamato "Rete civica solidale", lanciato con l'obiettivo di far valere di più alcune battaglie del cosiddetto mondo pacifista. Non è un caso che tra gli animatori della rete ci sia l'europarlamentare Marco Tarquinio, che ancora questa settimana parlando col Foglio ha esternato tutte le sue preoccupazioni sulla politica di riarmo europeo. Chiedendo che all'interno del Pd ci sia più rispetto per chi la pensa come lui. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it