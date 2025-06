Nel mirino degli hater Il sindaco | Lascio i social

Nel vortice di insulti e commenti velenosi, il sindaco di Barberino Tavarnelle, David Baroncelli, ha deciso di chiudere il suo profilo Facebook personale. Toccato dalla costante attenzione negativa, ha scelto di tutelare la propria serenità , lasciando aperto solo quello istituzionale. Ora, sarà quest’ultimo a rappresentare il suo impegno pubblico, garantendo un dialogo più rispettoso e focalizzato sui bisogni della comunità .

Troppi insulti e troppe offese dai leoni da tastiera. E il sindaco di Barberino Tavarnelle, David Baroncelli chiude il profilo Facebook personale. "Era una molestia continua, per questioni personali. Che se anche non avevano riferimento all’azione politica, quello di sindaco è ruolo pubblico e quindi le offese investivano tutta quanta la mia sfera, la mia vita. Adesso rimarrà attivo soltanto il profilo istituzionale, sarà quello da sindaco ad andare avanti", spiega il primo cittadino. Sulla natura delle offese, Baroncelli non vuole dire nulla. "Le ho cancellate, ho bannato i profili, erano nomi falsi, profili fake, ma non ho sporto denuncia. 🔗 Leggi su Lanazione.it