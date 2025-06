Nel cuore di Monza il presidio che combatte i tumori e promuove la prevenzione

Nel cuore di Monza, un presidio dedicato alla lotta contro i tumori e alla promozione della prevenzione si distingue come punto di riferimento per la comunità. Dal 1972, incentrato nel centro storico, questo ambulatorio accessibile ha accompagnato migliaia di cittadini lungo il percorso della cura e della prevenzione. Nato in via Lecco e ora in via San Gottardo, il suo successo è stato alimentato anche dal gesto di solidarietà di chi crede nel valore della salute condivisa.

Dal 1972, nel pieno centro storico di Monza, un ambulatorio facilmente accessibile ha rappresentato per migliaia di cittadini un punto fermo nella cura e nella prevenzione. Nato in via Lecco e poi trasferito in via San Gottardo, l’ambulatorio è cresciuto grazie anche al gesto di solidarietà di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: prevenzione - monza - cuore - presidio

Torna la rassegna estiva che anima il cuore del borgo medievale di Santa Maria a Monte! Con l’estate alle porte, il Comune di Santa Maria a Monte lancia il cartellone de "I Venerdì in Rocca" che, giunto quest’anno alla sua XI edizione, propone tramite i suoi a Vai su Facebook

AccuVein AV 400 sbarca alla Cardiologia e alla Cardiochirurgia del San Gerardo di Monza; Giornate europee dello scompenso cardiaco. Controlli e visite nell’area mercatale.

Cuore al centro: prevenzione cardiovascolare per lei e per lui con Synlab - Il cuore è il motore fondamentale della salute, ma troppo spesso si inizia a preoccuparsene solo quando ... Da primamonza.it

Prevenzione: apre ambulatorio - Il Giorno - Presentato il nuovo ambulatorio di prevenzione oncologica di Dairago, un presidio sanitario dedicato alla salute della donna e dell’uomo, nato grazie alla sinergia tra l’associazione Salute ... Riporta ilgiorno.it