Ndoye costa troppo ritorno di fiamma Napoli | valutazione da 35 milioni

Il Napoli valuta attentamente le proprie strategie di mercato, considerando opzioni diverse per rinforzare l’attacco. Con Ndoye del Bologna valutato intorno ai 35 milioni e la pista preferita ancora incerta, i partenopei si preparano a fare una scelta cruciale. La rosa dei possibili colpi si amplia, tra conferme e sorprese, in un mercato che promette emozioni e scelte determinanti per il futuro del club. La domanda ora è: quale strada sceglierà il Napoli?

Il Napoli potrebbe mollare Ndoye per andare su un altro profilo valutato 35 milioni: la scelta sul mercato. Il Napoli continua la sua caccia agli esterni d'attacco. I colpi nel ruolo dovrebbero essere due, con il primo prescelto che sembra oramai essere Noa Lang. Il giocatore del Psv però non precluderà un altro acquisto nel ruolo. Rimane così apertissima la pista che porta a Dan Ndoye del Bologna, nonostante questa trattativa stia presentando notevoli difficoltà per le elevate richieste del club felsineo, oltre che per la distanza nell'accordo contrattuale col calciatoreì ( su cui si registra comunque qualche progresso ).

Ndoye, l’agente: «Il Napoli a gennaio ha provato concretamente a prenderlo. Ora arrivano richieste da tutta Europa» - Dan Ndoye, talentuoso esterno del Bologna, è tornato al centro dell'attenzione dopo l'interesse del Napoli, manifestato a gennaio.

