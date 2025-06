Ndicka plusvalenze e scelte | Massara nella stanza più calda di Trigoria

Nella calda stanza di Trigoria, tra fogli Excel e telefonate febbrili, Frederic Massara affronta con determinazione il delicato compito di gestire plusvalenze e scelte strategiche per il futuro della Roma. La pressione è palpabile, ma la sua esperienza e visione sono il faro in un mare di incertezze. Tutto questo per garantire che il club possa affrontare l’estate con le carte in regola, mantenendo saldo il sogno europeo.

C’è una stanza, a Trigoria, in cui in questi giorni l’aria è più pesante del solito. Non per il caldo, che pure non manca, ma per la pressione. Lì dentro, tra fogli Excel, telefonate interrotte e trattative che si accendono e si spengono nel giro di un’ora, lavora Frederic Massara, il direttore sportivo rientrato da una settimana e già nel vivo del nodo più scomodo di questo inizio estate: far quadrare i conti entro il 30 giugno, senza smontare la squadra. Ndicka resta il crocevia, ma la Roma non vuole svendere. Il nome più ingombrante è quello di Evan Ndicka, ed è attorno a lui che ruota la margherita che Massara continua a sfogliare, giorno dopo giorno. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Ndicka, plusvalenze e scelte: Massara nella stanza più calda di Trigoria

In questa notizia si parla di: massara - stanza - trigoria - ndicka

Massara all'opera: weekend con il morto, poi si compra - Questa la margherita che sfoglia Frederic Massara, durante le sue giornate nell’ufficio di Trigoria, dove è rientrato da una settimana e dove lavora praticamente senza sosta. Scrive ilromanista.eu

Roma, Massara torna a Trigoria e trova Ranieri: piace Wesley per la fascia ma c’è la Juve - Ha salutato vecchi amici e si è presentato ai tanti volti nuovi prima di prendere possesso ... Lo riporta ilmessaggero.it