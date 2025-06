NBA Freestyle | Draft perché su Cooper Flagg ci sono così tante aspettative Futuro i Thunder saranno la squadra da battere

Il draft NBA è un palcoscenico di sogni e grandi aspettative, e Cooper Flagg sta già catturando l’attenzione come una stella in ascesa. Il suo talento, paragonato a leggende come Ewing o LeBron, fa sognare i tifosi e mette i Thunder sotto i riflettori. Ma con tanta pressione, la vera domanda è: riuscirà a mantenere le promesse e a scrivere il proprio nome nella storia? La risposta si annuncia avvincente...

La prima scelta di Dallas Cooper Flagg è “magma pirandelliano” Il suo ingresso nella NBA ha destato lo stesso entusiasmo di altre illustri prime scelte del passato. Stessa eccitazione avevano destato Patrick Ewing, LeBron James, Shaquille O’Neal, Tim Duncan o lo stesso Victor Wembanyama. Mica gli ultimi arrivati. Entusiasmo che, da sempre, equivale ad aspettative. Più arrivi dall’alto, più sei costretto ad andare ancora più in alto. È la legge della NBA. È la legge del Draft. Dal primo momento in cui Cooper Flagg metterà i piedi in campo, sarà scrutato, analizzato, criticato, commentato, provocato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - NBA Freestyle | Draft, perché su Cooper Flagg ci sono così tante aspettative. Futuro, i Thunder saranno la squadra da battere

Basket: Dallas vince la draft lottery e si aggiudica ‘corsa’ a Cooper Flagg - Il basket di Dallas festeggia una grande opportunità: la squadra ha vinto la draft lottery e avrà il privilegio di selezionare Cooper Flagg.

Cooper Flagg è uno da conoscere - I Dallas Mavericks hanno preso come prima scelta del draft di NBA il 18enne statunitense Cooper Flagg, un giocatore che ha già grandissime aspettative attorno. Si legge su ilpost.it

L'attesa di Cooper Flagg – Ultimo Uomo - Un corpo perfetto per la NBA, abbinato a un’attitudine da grande atleta e a una grande intelligenza cestistica. Secondo ultimouomo.com