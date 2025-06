Navigare senza barriere La prima Viareggio Bastia dell’equipaggio di Elianto

Navigare senza barriere è molto più di una semplice idea: è un vero e proprio movimento che abbatte ostacoli e apre nuove rotte di mobilità e inclusione. Elianto, il catamarano di 65 piedi realizzato in alluminio, rappresenta questa rivoluzione, portando avanti con volontà, impegno e solidarietà una sfida ambiziosa: rendere l’accesso alla vela possibile per tutti, indipendentemente dalle abilità. Scopri come questa straordinaria imbarcazione sta trasformando il modo di navigare e vivere il mare.

di Gaia Parrini Un catamarano di 65 piedi, fatto d’alluminio, volontà, grande impegno, dedizione e solidarietà. Di questo, e su questo, è stata costruita Elianto, l’imbarcazione a vela, totalmente sostenibile, e accessibile a tutte le diverse abilità, motorie psichiche e cognitive, e unica nel suo genere, progettata e pensata dalla Fondazione Mare Oltre Onlus, capitanata, come la nave, da Silvio Nuti, e realizzata grazie al contributo di Cassa di Risparmio di Lucca. Una barca, forse, non dei sogni, ma che, in molti, però, per anni, hanno sognato. Molti velisti che, a causa delle difficoltà e dell’assenza di possibilità, e accessibilità, hanno messo da parte la passione, e la pratica, dello sport. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Navigare senza barriere. La prima Viareggio Bastia dell’equipaggio di Elianto

