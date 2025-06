Navi da guerra Usa a due passi Pechino | cosa succede nel Mar Cinese

Nel cuore del Mar Cinese, le navi da guerra statunitensi sollevano onde di tensione, mentre gli Stati Uniti rafforzano la loro presenza per contenere l’ascesa cinese. Una strategia che coinvolge alleanze locali e segnala un messaggio chiaro: la stabilità nella regione è una priorità, e Washington non arretra di fronte alle sfide geopolitiche. Ma cosa significa tutto questo per il futuro dell’Asia?

L'obiettivo degli Usa? Contenere l'ascesa della Cina nei mari dell'Asia. Ecco perché Washington muove le sue navi giocando di sponda con i suoi partner locali.

