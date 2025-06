Nascosta ma fondamentale Cos’è la moratoria sull’IA inserita nel One Big Beautiful Bill

Tra le pieghe del cosiddetto “One Big Beautiful Bill”, la grande legge finanziaria di Donald Trump, si cela una misura spesso trascurata ma dal potenziale impatto cruciale: la moratoria sull’IA. Un elemento che, come suggerisce il procuratore generale Jeff Jackson, potrebbe diventare nel tempo la notizia più rilevante di questa importante riforma politica ed economica. Ma cosa nasconde davvero questa clausola e quali conseguenze potrebbe avere sul nostro futuro?

“Tra qualche anno potrebbe finire per diventare la notizia più importante di questo disegno di legge”. La previsione del procuratore generale della Carolina del Nord, Jeff Jackson, non è così lontana dalla realtà. All’interno del “One Big Beautiful Bill”, la gigantesca legge finanziaria promossa da Donald Trump che aumenterà il deficit americano di 3.100 miliardi di dollari entro il 2034, c’è una misura nascosta ma allo stesso tempo fondamentale per il futuro del paese. Si tratta di una moratoria che impedirebbe agli Stati federali di legiferare sull’intelligenza artificiale. La misura ha superato l’esame procedurale per essere inserita nel pacchetto e dunque, se approvato dal Senato così com’è, entrerà in vigore. 🔗 Leggi su Formiche.net