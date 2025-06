Nascondono 29 dosi di cocaina e un ovulo di hashish tra case e auto

Un'energica operazione antidroga a Fabrica di Roma svela un magazzino di droga nascosta tra case e auto. I carabinieri, con il supporto dei cani molecolari, hanno sequestrato 29 dosi di cocaina e un ovulo di hashish, arrestando un uomo e denunciandone un altro. La lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti prosegue senza sosta, rafforzando il senso di sicurezza e giustizia sul territorio.

Operazione antidroga a Fabrica di Roma. In azione i carabinieri della stazione, del Nor di Civita Castellana e del nucleo cinofili di Santa Maria in Galeria. I militari, sabato 21 giugno, hanno arrestato un 46enne residente in paese e denunciato un 43enne, sottoposto all'affidamento in prova ai. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it