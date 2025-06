Nasce l’orto bioattivo All’Osteria di Passignano una rivoluzione verde

Nell’incantevole cornice del Chianti, nasce l’orto bioattivo all’Osteria di Passignano, un’innovativa rivoluzione verde che trasforma il modo di vivere la cucina. Immaginate una cena sotto le stelle, dove le verdure sono le vere protagoniste, condivise in un’intima atmosfera di convivialità. L’esperienza “L’Orto di Badia” va oltre il vegetariano: è un viaggio sensoriale tra sapori autentici e sostenibilità. Preparatevi a riscoprire la natura, perché qui...

Un’esperienza anche per chi non è vegetariano. Una cena sotto le stelle, dove le protagoniste sono le verdure, proprio quelle accanto ai commensali, riuniti a un tavolo di sole dieci persone. Per questo la proposta dell’Osteria di Passignano, nel cuore del Chianti a Tavarnelle Barberino, si chiama “L’Orto di Badia“, dove il locale - riconosciuto con una Stella Michelin dal 2007 - propone un menu rivoluzionario in cui le verdure diventano piatto principale, con contorno di carne o pesce. Verdure rigorosamente di stagione, per testimoniare il coronamento dell’impegno sulla sostenibilità a 360° gradi iniziato ormai dall’Osteria di Passignano diversi anni fa. 🔗 Leggi su Lanazione.it