Nasce il portale degli attori cinematografici siciliani | Basta con l' invasione degli attori alieni

È arrivato il momento di valorizzare il talento autentico della Sicilia: nasce il portale dedicato agli attori cinematografici siciliani, un’ode alla nostra cultura e alle nostre eccellenze. Dopo l’eco di un appello sincero, questa piattaforma rappresenta una vetrina fondamentale per far emergere le star locali e contrastare l’invasione di attori non siciliani. Perché solo riconoscendo il nostro patrimonio possiamo davvero scrivere un nuovo capitolo nel cinema siciliano.

La presentazione di un nuovo spazio digitale per gli attori nati in Sicilia, ma anche l’occasione per lanciare un accorato appello: «Basta con l’invasione dei set siciliani, senza gli attori siciliani». È quanto è emerso durante la presentazione, all’Assessorato regionale del Turismo dello Sport. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: attori - siciliani - basta - invasione

Nasce il portale degli Attori Cinematografici Siciliani. Basta con l’invasione degli attori alieni; Marsala Live; Giornata contro il body shaming, Corecom Sicilia: Serve una comunicazione etica sui social.

Nasce il portale degli Attori Cinematografici Siciliani. Basta con l’invasione degli attori alieni - ] ... Riporta blogsicilia.it

Cinema in Sicilia, nasce il portale degli attori: valorizzare i talenti siciliani nei set cinematografici - Presentato a Palermo il portale per valorizzare i talenti siciliani nei set cinematografici: «Stop alle comparse romane ... Scrive marsalalive.it