Nasce il nuovo sportello dell’associazione ‘Curacari’ per rafforzare la rete di supporto ai caregiver

Nasce il nuovo sportello dell’associazione Curacari, un'eccellenza nel rafforzare il supporto ai caregiver del Distretto di Sassuolo. Un punto di riferimento dedicato a chi si prende cura di un familiare non autosufficiente, offrendo ascolto, assistenza e risorse concrete. Questa iniziativa si aggiunge agli sportelli sociali e al call center provinciale, rafforzando una rete solidale fondamentale. Un passo importante per valorizzare chi dedica cuore e impegno quotidiano: perché non sei solo in questa sfida.

Si rafforza la rete di supporto ai caregiver nel Distretto sanitario di Sassuolo, cioè coloro che prestano assistenza, in maniera volontaria e gratuita, a un caro non autosufficiente. Oltre agli sportelli sociali e al call center provinciale per il sostegno psicologico dell’Azienda USL di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

