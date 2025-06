Nasce a Roma il primo strumento per la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale

...la nostra identità e il senso di appartenenza. Questo innovativo strumento rappresenta un passo avanti nella tutela e valorizzazione delle ricchezze culturali invisibili che arricchiscono il nostro patrimonio, ponendo Roma come esempio di eccellenza nel riconoscimento delle tradizioni immateriali. Un'opportunità unica per riscoprire e preservare le radici profonde della nostra cultura, rendendo omaggio alle comunità e alle pratiche che definiscono il nostro passato e plasmando il futuro.

Nasce a Roma, nel municipio V, il primo strumento consultivo interamente dedicato al patrimonio culturale immateriale. Ovvero quel bagaglio di saperi, pratiche, riti, espressioni artistiche, memorie e tradizioni tramandate oralmente, spesso invisibili rispetto ai grandi monumenti, ma centrali per. 🔗 Leggi su Romatoday.it

