Nas nei locali e nelle strutture ricettive | chiusi un b&b e un panificio

Nelle ultime settimane, il NAS ha intensificato i controlli nelle strutture ricettive e commerciali chiuse, come B&B e panifici, per garantire la sicurezza alimentare e la tutela della salute pubblica. Questa campagna di ispezioni, svolta in collaborazione con le autorità locali, mira a prevenire rischi e assicurare il rispetto delle normative. Nei giorni scorsi, in particolari…

Movida: Ponza osservata speciale. Controlli e multe in locali e strutture ricettive - Ponza, fulcro della movida estiva, si conferma sotto stretta osservazione con controlli e multe mirati nelle sue strutture ricettive e locali.

Roma, affittacamere irregolari e bar pericolosi: raffica di sanzioni, denunce e locali chiusi, ecco dove; A Roma in un anno chiusi oltre 300 b&b irregolari. Sessanta le violazioni dall'inizio del Giubileo; A Roma sono stati chiusi 300 bed and breakfast irregolari in un anno.

Blocco totale delle prenotazioni. 4.000 hotel in Turchia chiusi all’improvviso - 000 hotel, migliaia di turisti restano senza alloggio: ecco cosa è successo. Come scrive money.it

Movida, stop a feste e locali abusivi. Il prefetto: chi sgarra chiude - Stop a musica ad alto volume, feste improvvisate, locali trasformati in discoteche abusive: nel Salento scatta la linea dura. Segnala quotidianodipuglia.it