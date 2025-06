Napoli Whoopi Goldberg entra nel cast di ‘Un Posto al Sole’

Una notizia che farà impazzire i fan di ‘Un posto al sole’: Whoopi Goldberg, leggendaria attrice e pluripremiata internazionale, si unisce al cast della celebre soap di Rai 3! L’annuncio ufficiale, dato a Napoli durante la presentazione dei palinsesti Rai, ha suscitato grande entusiasmo. Con il suo talento straordinario, Goldberg verrà protagonista di episodi speciali nel 2026, promettendo un nuovo capitolo emozionante per questa amata serie. Restate sintonizzati!

Grande novità per 'Un posto al sole': Whoopi Goldberg entrerà nel cast della celebre soap opera di Rai 3. L'annuncio è stato dato oggi a Napoli, nel corso della presentazione dei palinsesti Rai, alla presenza dei dirigenti della TV di Stato. L'attrice statunitense, tra le pochissime a potersi fregiare di un Emmy, un Grammy, un Oscar e un Tony Award, prenderà parte ad alcuni episodi speciali in onda nel 2026, in occasione del trentennale della serie. Per presentare il progetto, Goldberg è arrivata per la prima volta a Napoli, città che farà da sfondo alla sua avventura televisiva italiana.