napoli ufficiale il rinnovo di alex meret fino al 2027

Il Napoli ufficializza il rinnovo di Alex Meret fino al 2027, consolidando la sua presenza tra le fila dei partenopei e blindando un elemento fondamentale della rosa. Dal suo debutto nel 2018, Meret ha dimostrato costanza e talento, conquistando il cuore dei tifosi e il rispetto della Serie A. Con oltre 200 presenze e numerosi clean sheets, il portiere si prepara a scrivere nuovi capitoli della sua carriera in azzurro, continuando a rappresentare l’eccellenza del club.

La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Alex Meret fino al 30 giugno 2027. L' 8 dicembre 2018 il suo debutto in maglia azzurra, in occasione della vittoria interna, per 4-0, contro il Frosinone. Meret ha disputato 212 presenze con il Napoli, mantenendo per 68 volte la porta inviolata. Nessun portiere ha mantenuto la porta inviolata più volte di Alex Meret nei cinque maggiori campionati europei 202425 (16, al pari di Mile Svilar); inoltre, Meret non ha mai fatto meglio in una stagione di Serie A (16 clean sheet anche nel 202223).