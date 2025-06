Napoli ufficiale il rinnovo di Alex Meret fino al 2027 | Congratulazioni Alex!

Il Napoli rinnova la sua fiducia in Alex Meret, prolungando il suo contratto fino al 2027. Con questa mossa, il club partenopeo rafforza la propria squadra puntando su un talento che ha già dimostrato di essere un pilastro tra i pali. Un gesto di grande entusiasmo e riconoscimento per le qualità e il futuro del portiere friulano. Congratulazioni, Alex!

"> Alex Meret e il Napoli continueranno il loro percorso insieme. Il club partenopeo ha infatti annunciato il rinnovo del contratto del portiere friulano fino al 30 giugno 2027. Lo ha fatto attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sui propri canali: «La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Alex Meret fino al 30 giugno 2027». Meret, nato a Udine nel 1997, ha debuttato in maglia azzurra l’8 dicembre 2018 in occasione del 4-0 al Frosinone. Da allora ha collezionato 212 presenze con il Napoli, mantenendo inviolata la porta in 68 occasioni. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Napoli, ufficiale il rinnovo di Alex Meret fino al 2027: «Congratulazioni, Alex!»

