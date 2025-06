Napoli tragedia sulla Tangenziale | due motociclisti perdono la vita

Una tragedia scioccante scuote Napoli questa mattina: due giovani motociclisti perdono la vita in un tragico incidente sulla Tangenziale di Capodichino. Una coppia innocente, vittima di un impatto improvviso e devastante, lascia dietro di sé dolore e incredulità . La città si stringe nel lutto mentre le indagini cercano di fare luce su questa drammatica perdita. Un episodio che ci ricorda quanto sia fragile la nostra vita e l’importanza della sicurezza stradale.

Due vite spezzate in pochi istanti. È il bilancio di un gravissimo incidente avvenuto questa mattina sulla Tangenziale di Napoli, in direzione Capodichino, nei pressi dello svincolo di Fuorigrotta: una coppia, un uomo e una donna, viaggiava in moto quando è avvenuto il terribile impatto con un’auto e, subito dopo, con un mezzo pesante. Secondo . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

In questa notizia si parla di: napoli - tangenziale - tragedia - motociclisti

Scelta la Tangenziale di Napoli per sperimentare il nuovissimo "Dynamic Speed Limit" - Autostrade per l’Italia lancia il primo servizio in Italia di “Dynamic Speed Limit” sulla Tangenziale di Napoli.

Gravissimo incidente stradale sulla Tangenziale di Napoli. Ad Agnano due centauri sono stati travolti ed uccisi da un camion ? Vai su Facebook

Terribile incidente in tangenziale a Napoli, morti due motociclisti; Incidente in tangenziale, morti due centauri a Napoli: fatale l'impatto tra la moto e l'auto; Napoli, tragedia in Tangenziale: due motociclisti muoiono decapitati dopo lo scontro con un camion.

Napoli, tragedia in Tangenziale: due motociclisti muoiono decapitati dopo lo scontro con un camion - È il drammatico bilancio dell’incidente stradale avvenuto oggi, intorno alle ore 13, lungo la Tangenziale di ... Secondo pupia.tv

Incidente tangenziale Napoli, morti due motociclisti: sono stati travolti da un camion. «Una scena da film dell'orrore» - Un grave incidente sulla Tangenziale di Napoli ha provocato la morte di due persone, una coppia di motociclisti. Da informazione.it