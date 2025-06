Napoli tragedia sulla Tangenziale | due motociclisti morti in uno scontro ad Agnano

Tragedia sulla Tangenziale di Napoli: due motociclisti perdono la vita in un terribile incidente ad Agnano. Lunedì 27 giugno, poco prima delle 13:30, uno scontro fatale tra moto e camion ha sconvolto la zona dello svincolo Italia ’90. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, le vittime erano ormai senza vita. Restate aggiornati su questa drammatica vicenda e abbonate a DayItalianews per tutte le notizie in tempo reale.

Scontro fatale tra moto e camion allo svincolo Italia '90. Un gravissimo incidente stradale si è verificato oggi, 27 giugno, poco prima delle 13,30, lungo la Tangenziale di Napoli, nella zona di Agnano, nei pressi dello svincolo Italia '90. Coinvolti nello schianto un camion e una moto: a perdere la vita sono state le due persone a bordo del veicolo a due ruote, un uomo e una donna. Intervento immediato dei soccorsi, ma inutili i tentativi di salvataggio. Sul luogo dell'incidente sono giunti tempestivamente i mezzi di soccorso del 118, insieme ai vigili del fuoco e agli agenti della polizia stradale.

Drammatico incidente sulla Tangenziale di #Napoli, all’altezza dell’uscita di Agnano: due giovani a bordo di un motociclo sono morti. Avrebbero avuto prima lo scontro con un’auto e poi sarebbero stati schiacciati e travolti da un camion in transito. Polizia Muni Vai su Facebook

