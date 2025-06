napoli su beukema

Napoli si lancia all’assalto di Samuel Beukema, il difensore olandese che sta facendo gola ai partenopei. Dopo settimane di valutazioni e tentativi, la società azzurra ha deciso di puntare con decisione sul rinforzo ideale per la linea difensiva, lasciando intendere che il colpo potrebbe essere imminente. La sfida tra Napoli e Bologna si fa sempre più infuocata: sarà davvero il momento di vedere Beukema indossare il bianco azzurro?

Forte pressing della squadra partenopea per il giocatore rossoblu. La situazione Beukema nel mirino del Napoli: il difensore del Bologna spinge per il trasferimento. l Napoli sembra aver sciolto le riserve e ha individuato il rinforzo ideale per la difesa: si tratta di Samuel Beukema, centrale olandese in forza al calciomercato Bologna. Dopo settimane di valutazioni e nomi alternativi, tra cui anche Trevoh Chalobah del Chelsea, la dirigenza partenopea ha deciso di puntare forte proprio su Beukema, che ha convinto per solidità, affidabilità e capacità di adattarsi al gioco richiesto da Antonio Conte. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com