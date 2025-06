Napoli su Beukema svelata la distanza col Bologna | tutte le cifre

Napoli e Beukema sono al centro dell'attenzione di mercato, con le trattative in fase decisiva. Il club partenopeo spinge forte per chiudere l’affare, anche se le richieste del Bologna restano distanti dall’offerta azzurra. La strategia del Napoli è chiara: rafforzare la rosa di Conte e consolidare la leadership in Serie A, puntando anche a brillare in Europa. Nel frattempo, tutto si prepara per il grande colpo che potrebbe fare la differenza.

Il club partenopeo spinge per chiudere in fretta la trattativa: le richieste dei rossoblù sono distanti dall’offerta degli azzurri. Il Napoli fa sul serio sul mercato. Il club azzurro sta dominando questa sessione di calciomercato. La dirigenza è continuamente all’opera per migliorare la rosa di Conte con nuovi innesti. L’obiettivo del club è confermare lo strapotere in Serie A e cercare di imporsi anche nelle altre competizioni. Nel frattempo non è ancora conclusa la trattativa col Bologna per Sam Beukema. Nonostante il difensore abbia già raggiunto un accordo col Napoli, la dirigenza rossoblù non accetterà offerte inferiori ad una determinata cifra: distanza con l’offerta degli azzurri. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli su Beukema, svelata la distanza col Bologna: tutte le cifre

J. Jesus verso l'uscita, Napoli al bivio: piacciono Beukema, Orsolini e Ferguson - Juan Jesus è sempre più vicino all'uscita dal Napoli, con la dirigenza che valuta nuovi innesti. Tra i nomi sul taccuino ci sono Beukema, Orsolini e Ferguson, mentre il difensore cerca di recuperare per l'ultima partita.

