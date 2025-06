napoli sequestrati oltre 20mila prodotti cosmetici illegali

Napoli si conferma quanto mai vigile contro il mercato nero dei cosmetici illegali: oltre 22.500 prodotti sequestrati dai militari della Guardia di Finanza, un'azione decisa a tutela della salute dei cittadini e della legalità. Durante i controlli nella zona industriale partenopea, le forze dell’ordine hanno scoperto un traffico illecito che mette a rischio la sicurezza di chi sceglie di curarsi. La lotta contro queste minacce invisibili continua, ecco cosa è emerso.

NAPOLI – Nei giorni scorsi, militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli, nell'ambito di un'intensificazione delle attività di controllo economico del territorio nella zona industriale partenopea, hanno sequestrato oltre 22.500 prodotti cosmetici illegali in quanto dannosi per la salute del consumatore. In particolare, i Baschi Verdi del Gruppo Pronto Impiego hanno sottoposto a controllo diversi esercizi commerciali e centri autorizzati alla vendita all'ingrosso, presenti in via Gianturco, via Carlo di Tocco e via Galileo Ferraris, rinvenendo, in uno di questi, migliaia di articoli di cosmesi – tra cui ombretti, matite, rossetti, brillantini per il viso, lucidalabbra e unghie adesive in gel – contenenti sostanze classificate come tossiche.